banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103464
ALTIN
275.377
DOLAR
5.6906
STERLİN
7.0260
EURO
6.2504
Gazimağusa’da kundaklama: 3 tutuklu!
GAZİMAĞUSA’DA KUNDAKLAMA
Cep tefonu hırsızlığı
CEP TEFONU HIRSIZLIĞI
Paşaköy’de uyuşturucu
PAŞAKÖY’DE UYUŞTURUCU
Ani ölüm: 37 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM

Girne’de hırsızlık: 2 tutuklu!

Girne’de hırsızlık: 2 tutuklu!

05 Ekim 2019 Cumartesi 14:51
Girne’de hırsızlık: 2 tutuklu!

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de bir evden hırsızlık yapan 15 yaşındaki U.M. ile 17 yaşındaki H.K bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cemal Erginsoylu, zanlıların geceleyin ev açma ve sirkat suçlarından methalder olduğunu ifade etti.

Erginsoylu,  5 Ekim 2019 tarihinde G.A. isimli şahsın polise gelerek, evine girildiğine ve parasının çalındığına dair şikayetçi olduğunu söyledi.Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, G.A.’nın evinin bulunduğu Malazgirt Sokak’taki çevre güvenlik kamera görüntülerinin incelendiğini belirtti.

Polis, yapılan incelemeler sonucu zanlıların tespit edilerek yakalandığını söyledi. Erginsoylu, zanlıların G.A.’ya ait evin  kapısını hasar vermeden açıp içeriye girip, 2 bin TL parasını çaldıklarını ifade etti. Aynı bölgede benzer birçok olayın meydana geldiğini kaydeden polis, zanlıların bu olaylarla bağının olup olmadığının araştırılacağını ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
GirneHırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Market arabasında bulduğu cep telefonunu sirkat eden romanya uyruklu kadın tutuklandı
Market arabasında bulduğu cep telefonunu sirkat eden romanya uyruklu kadın tutuklandı
Gazimağusa’da araç kundaklayan 3 zanlı tutuklandı
Gazimağusa’da araç kundaklayan 3 zanlı tutuklandı
Gazimağusa’da kundaklama: 3 tutuklu!
Gazimağusa’da kundaklama: 3 tutuklu!
Cep tefonu hırsızlığı
Cep tefonu hırsızlığı
Paşaköy’de uyuşturucu
Paşaköy’de uyuşturucu
Ani ölüm: 37 yaşında hayatını kaybetti
Ani ölüm: 37 yaşında hayatını kaybetti
Paşaköy’de evinde 7 gr uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı
Paşaköy’de evinde 7 gr uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı
Akacan'ın davası Pazartesi gününe ertelendi
Akacan'ın davası Pazartesi gününe ertelendi
Kamera görüntüleri incelenecek
Kamera görüntüleri incelenecek
Cezaevine gönderildiler
Cezaevine gönderildiler

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim