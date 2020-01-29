banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119689
ALTIN
301.289
DOLAR
5.9546
STERLİN
7.7649
EURO
6.5546
Sayın Bakan, Açıklamasının Altında Kalabilir Mi ?
Dr.İlker İpekdal yazdı...
YDP’nin rolü...
BAŞYAZI
Herşey Bize Müstehak
Derviş Gezer yazdı...
Kaçak yap sonra izin iste!
Kaçak yap sonra izin iste!
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

Girne’de fuhuşa teşvik

Canpolat 2 gün tutuklu kalacak

Girne’de fuhuşa teşvik

Canpolat 2 gün tutuklu kalacak

29 Ocak 2020 Çarşamba 19:12
Girne’de fuhuşa teşvik

Evrim Kamalı

banner317
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de bir kadını erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girmesini sağlayıp fuhuşa teşvik eden Erdal Canpolat tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.  Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, önceki gece polise yapılan bir ihbar üzerine zanlının fuhuşa teşvik ve fuhuş yoluyla para kazanma suçlarından tutuklandığını söyledi. Kardeşler, zanlının Ocak ayı içerisinde Girne’de bir kadına fuhuş yaptırdığını ifade etti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirtti.  Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının başka kadınlara da fuhuş yaptırıp yaptırmadığının araştırılacağını kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Meltem Dündar, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.

Anahtar Kelimeler:
Fuhuşa TeşvikGirne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Üvey oğluna tabanca çekip “seni öldürürüm “diye tehdit etmişti
Üvey oğluna tabanca çekip “seni öldürürüm “diye tehdit etmişti
Çocuklarının velayetini alabilmek için eşini çalıştığı barda görüntüledi
Çocuklarının velayetini alabilmek için eşini çalıştığı barda görüntüledi
Lord çocuğunu öldürdüğünü kabul etmedi
Lord çocuğunu öldürdüğünü kabul etmedi
Arslan, 18 ay hapis yatacak
Arslan, 18 ay hapis yatacak
Ercan’dan 40 bin dolarla çıkmaya çalıştı
Ercan’dan 40 bin dolarla çıkmaya çalıştı
Havinsu bulundu
Havinsu bulundu
Alsancak’ta kuru temizleme dükkanında yangın
Alsancak’ta kuru temizleme dükkanında yangın
Girne'de fuhuşa teşvik
Girne'de fuhuşa teşvik
Otelden su sporları malzemesi çalan bir kişi tutuklandı
Otelden su sporları malzemesi çalan bir kişi tutuklandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim