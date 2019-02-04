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Girne’de ev yangını
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Girne’de ev yangını

Girne’de ev yangını

04 Şubat 2019 Pazartesi 10:26
Girne’de ev yangını

03.02.2019 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Girne’de Ndesanzim Wobin PATİENT’ın kalmakta olduğu ikametgahın yatak odasında bulunan çubuklu elektrik sobasının yatak örtüsüne temas etmesi sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu oda içerisinde bulunan 1 kişilik şilte, çubuklu elektrik sobası, ahşap yatak, perde ve 2 kişilik koltuk ve 3 kişilik koltuk tamamen yanarak hasar meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir

Anahtar Kelimeler:
YangınGirneNdesanzim Wobin PATİENT
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