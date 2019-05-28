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Girne’de cüzdan hırsızlığı

2 kişi tutuklandı

Girne’de cüzdan hırsızlığı

2 kişi tutuklandı

28 Mayıs 2019 Salı 11:40
Girne’de cüzdan hırsızlığı

27.05.2019 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren “Maccara Butik” isimli iş yeri içerisinde unutulan bir bayan şahıs tarafından unutulan cüzdan ve içerisindeki 5731 TL, 375 Euro ve 25 Stg nakit para sürüş ehliyetinin M.D.Ö. (E-22) ve B.S. (K-23) tarafından çalındığı tespit edilmiştir. Çalınan eşyalar ve çalınan paralar ile satın alınan 2750 TL değerindeki İphone 7 plus marka cep telefonu zanlı M.D.Ö.’nin tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
CüzdanHırsız
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