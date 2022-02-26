Girne’de bir kişi kanunsuz silah ve uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı

GİRNE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA BİR KİŞİ KANUNSUZ SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAKTAN TUTUKLANDI



Girne’de gerçekleştirilen operasyonda bir kişi kanunsuz silah ve uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 18.30 sıralarında, Girne’de, Şht. Orhan Durusoy Sokak üzerinde, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, M.S.’nin (E-38) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; bir adet 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 14 adet mermi ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı. M.S tutuklandı.