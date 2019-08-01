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Girne’de aranan kişi tutuklandı

Girne’de Atahan Çetinyürek’le birlikte iki şahsa ait aracı kundaklayan Mehmet Nur Ateş tespit edilerek tutuklandı. Zanlı bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne’de aranan kişi tutuklandı

Girne’de Atahan Çetinyürek’le birlikte iki şahsa ait aracı kundaklayan Mehmet Nur Ateş tespit edilerek tutuklandı. Zanlı bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:18
Girne’de aranan kişi tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru İbrahim Varol, olayla ilgili bulguları aktardı. Varol zanlı Çetintyürek’in, çocukluk arkadaşı olan zanlı Mehmet Nur Ateş ile 20 Temmuz  saat 21.30 raddelerinde buluştuktan sonra, önceden aralarında husumet olan müşteki Duygu Gilanlıoğulları’nın aracı olan ML 348 plakalı salon aracı yakma kararı aldıklarını ifade eden Varol, akabinde Girne’de faaliyet gösteren bir petrol istasyonundan motor yağı aldıklarını söyledi. Varol, zanlıların 22 Temmuz saat 02.45 raddelerinde Lapta’da, Atilla Sokak’a giderek, zanlı Çetinyürek’in bir alt sokakta abisine ait PU 972 plakalı aracı içerisinde beklediğini, zanlı Ateş’in ise park halindeki Duygu Gilanlıoğulları’nın sorumluluğunda bulunan ML 348 plakalı salon aracı ateşe verdiğini ve aracın tamamen yanarak 30 bin TL hasara uğrattığını kaydetti.Çıkan yangın neticesinde, müşteki Ali Vapur’a ait CD 776 plakalı salon aracın üzerine ateş sıçraması sonucu aracın tamamen yanarak tahmini 15 bin TL hasara uğrattığını söyleyen Varol, her iki aracın da tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Polis, meseleyle ilgili olarak her iki zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini ancak zanlı Mehmet Nur Ateş’in kayıplara karıştığını, Çetinyürek’in ise tutuklandığını söyledi. 9 gün tutuklu kalan Çetinyürek’in teminata bağlandığını kaydeden polis, aranan şahıs olan Ateş’in ise dün tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlı Çetinyürek’in verdiği bilgiler ışığında, zanlı Ateş’in olay esnasında giydiği motor yağı lekeli ve kısmen yanık olan beyaz renk kapişonlu ceketin Zeytinlik’te bir arazi içerisinde atılı vaziyette bulunduğunu aktaran Varol, zanlıların Eco Tech marka 10-40 oranında 25 TL değerindeki motor yağını satın aldıklarının tespit edildiğini ifade etti. Meseleyle ilgili tahkikatın devam ettiğini belirten polis, zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise uyuşturucu bağımlısı olduğunu, hücrede kalamayacağını, haplarını alması gerektiğini ifade etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için bir gün tutuklu kalmasına ve bu sürede doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

Son Güncelleme: 01.08.2019 15:32
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nur AteşAtahan ÇetinyürekKundalamaAraç
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