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Girne Turizm Limanı gümrük sahası içerisinde patlayıcı!

1 kişi tutuklandı..

31 Temmuz 2020 Cuma 10:00
Girne Turizm Limanı gümrük sahası içerisinde patlayıcı!
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30.07.2020 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Girne Turizm Limanı gümrük sahası içerisinde, İ.G.(E-54)’nin kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan armada “volkan” olarak bilinen 500 adet patlayıcı madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Girne Turizm LimanıPatlayıcı
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