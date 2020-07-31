Girne Turizm Limanı gümrük sahası içerisinde patlayıcı!

30.07.2020 tarihinde, saat 11:00 sıralarında,gümrük sahası içerisinde, İ.G.(E-54)’nin kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan armada “volkan” olarak bilinen 500 adetmadde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.