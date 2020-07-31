Girne Turizm Limanı gümrük sahası içerisinde patlayıcı!
1 kişi tutuklandı..
Girne Turizm Limanı gümrük sahası içerisinde patlayıcı!
1 kişi tutuklandı..
31 Temmuz 2020 Cuma 10:00
30.07.2020 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Girne Turizm Limanı gümrük sahası içerisinde, İ.G.(E-54)’nin kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan armada “volkan” olarak bilinen 500 adet patlayıcı madde bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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