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Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde iki alkollü kişi adeta terör estirdi!

2 kişi tutuklandı..

05 Aralık 2021 Pazar 11:33
Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde iki alkollü kişi adeta terör estirdi!

Polisten alınan bilgiye göre bu sabah saat 05:00 sıralarında, Girne’de, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi Acil Servisi içerisinde, A.Ö.(E-38) 112 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, kendisine yeterli müdahale yapılmadığı gerekçesiyle, acil serviste görevli C.Y.(E-29)’nin sol yanağına tokat atmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp etmiştir.

V.Ö.(K-31) ise 174 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, acil servisin muayene odasında asma tavana monteli olan perdeyi kasten ve kanunsuz olarak tutup çekmek suretiyle asma tavanın sökülmesine sebep olup kasti hasara uğratmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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