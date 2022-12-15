banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ertuğruloğlu, Topraksız Vatan Olmaz Hareketi üyelerini kabul etti
Ertuğruloğlu, Topraksız Vatan Olmaz Hareketi...
Ev sahiplerinden habersiz evleri sattı
Ev sahiplerinden habersiz evleri sattı
Sahte Para Tasarrufu Ve Tedavüle Sürme Suçlarından Tutuklanan Zanlı Mahkemeye Çıkarıldı
Sahte Para Tasarrufu Ve Tedavüle...
Arkadaşının Yerine Kan Veren Şahıs Yakalandı
Arkadaşının Yerine Kan Veren Şahıs...
Ali Yeltekin: Hükümet, asgari ücretle ilgili yasayı tanımıyor
Ali Yeltekin: Hükümet, asgari ücretle...
banner404

Girne'deki bıçaklanma meselesindeki zanlı teminata bağlandı

Girne’de meydana gelen "Yaralama,Terör Yaratmak amacı ile Bıçak Taşıma ve Kanunsuz Bıçak Taşıma" suçlarından tutuklanan zanlı Eray Kenanoğlu bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Aralık 2022 Perşembe 22:48
Girne'deki bıçaklanma meselesindeki zanlı teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Girne’de meydana gelen "Yaralama,Terör Yaratmak amacı ile Bıçak Taşıma ve Kanunsuz Bıçak Taşıma" suçlarından tutuklanan zanlı Eray Kenanoğlu bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İlyas Güney olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Eray Kenanoğlu'nun 9 Aralık 2022 tarihinde saat 11:30 raddelerinde Girne'de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin otopark alanı içerisinde, aralarında alacak verecek konusu yüzünden çıkan tartışma neticesinde tasarrufunda  kanunsuz olarak bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen bıçak ile Girne’de sakin Yunus Salihoğlu’nun  sol karın kısmına bir kez sokmak sureti ile yaralandığını mahkemeye aktardı. Polis müşteki Salihoğlu'nun Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde tedavisine müteakip Yakın Doğu Hastanesi dahiliye servisinde müşahede altına alındığını söyledi. Polis, yaralının önceki gün taburcu edildiğini belirtti. Polis zanlı Eray Kenanoğlu mahkeme emri gereği tutuklandığını gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ancak bıçağı attığını söylediği Boğaz Piknik alanında yapılan tüm aramalara rağmen kanıtın bulunmadığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikata etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.  Mahkeme, 20 bin nakit teminat ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Yaralama zanlısına ek tutukluluk
Yaralama zanlısına ek tutukluluk
Sahte para zanlıları 4 gün daha tutuklu kalacak
Sahte para zanlıları 4 gün daha tutuklu kalacak
Hatice Düzgören tutuklandı
Hatice Düzgören tutuklandı
Trafik denetimlerinde 260 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi
Trafik denetimlerinde 260 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi
Giysilerin üzerine yanıcı madde döküp ateşleyerek yangın çıkaran kişi tutuklandı
Giysilerin üzerine yanıcı madde döküp ateşleyerek yangın çıkaran kişi tutuklandı
Girne'de yaralama!
Girne'de yaralama!
Sahte para zanlılarına ek tutukluluk
Sahte para zanlılarına ek tutukluluk
Masturbasyon yaparken yakalandı
Masturbasyon yaparken yakalandı
Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı
Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim