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Girne'de zorla insan kaçırma, yaralama ve ciddi darp!

Girne’de meydana gelen ‘zorla insan kaçırma, yaralama ve ciddi darp’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mehmet Nuri Akşimşek, Mecnun Pervane ve Mustafa Dikbaş yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

23 Haziran 2021 Çarşamba 13:31
Girne'de zorla insan kaçırma, yaralama ve ciddi darp!
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KAMALI HABER

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan KArdeşler olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler huzurda bulunan zanlı Mehmet Nuri Akşimşek’in 17 Mayıs 2021 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Girne’de, ev arkadaşı olan ayni adreste sakin Şükri Kaçmaz ile aralarında ev konusunda bulunan husumeti konuşmak maksadı ile adı edilenin rızası ile konuşmak maksadı ile Evliya Çelebi sokak üzerinde aracına bindirdikten sonra, Girne’de Kaşkar bölgesine konuşmaya gittiği bir esnada, Girne’de sakin Mustafa Dikbaş ve Mecnun Pervane’yi de bahse konu araca alıp aralarında çıkan tartışma neticesinde aracın kapılarını kilitleyip adı edileni Karşıyaka Parkının doğusunda bulunan yarım inşaata kaçırdıktan sonra elleri ve ayakları ile Şükri Kaçmaz’ın vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurup tasarruflarında bulundurmuş oldukları henüz tespit edilemeyen kesici bir cisim ile sağ bacak kısmına sürtmek sureti ile adı edilenin yaralayıp ciddi şekilde darp ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine tahkikat başlattıklarını ve zanlıları 19 Haziran tarihinde tespit ederek tutukladıklarını söyledi. Polis soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler  ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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