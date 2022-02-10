Girne'de "yasadışı sanal bahis" operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mali Suçlarla Mücadele Mairliği ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu operasyonda sanal bet sitelerine finans hizmeti sağladıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Batuhan Eren, Murat Öztürk ve Mustafa Anil Budanener mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu olayla ilgili bulguları aktardı. Davulcu huzurda bulunan zanlıların 9 Şubat 2022 tarihinde alınan bir bilgide yasadışı sanal bahis/kumar sitelerine finans hizmeti verilmesine olanak sağlamak maksadı ile sim kart verildiği öğrenilip, aynı gün Girne Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emri gereği 12.30-15.00 saatleri arasında Ozanköy Girne adresinde zanlı Batuhan Eren'in ikametgâhında yapılan aramada; adı edilenin tespit edilemeyen bahis ve kumar sitesine finansal destek sağlamak üzere pa-para hesapları açılmasına olanak sağlayan toplam 1437 adet Turkcell sim kart, 3 adet bilgisayar, 4 adet cep telefonu ve 1 adet hard disk bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlı Batuhan Eren'in sorumlusunun Murat Öztürk olduğu tespit edilerek, Girne Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emri gereği 17.50-18.10 saatleri arsında Girne adresindeki ikametgahında yapılan aramada, Murat Öztürk'ün ev arkadaşı Mustafa Anıl Budanener'in yatak odası içerisinde başkalarına ait 7 adet banka kartı ve 1 adet bilgisayar, ikametgahın salonunda ise bir adet ajanda, 3 adet Turkcell Sim Kart, 4 adet farklı şahıslara ait banka kartları ve 1 adet banka para çekiliş dekontu bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Davulcu mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken emareler olduğunu belirterek ilk etap da zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.