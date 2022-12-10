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Girne'de yaralama!

Girne’de meydana gelen "Yaralama,Terör Yaratmak amacı ile Bıçak Taşıma ve Kanunsuz Bıçak Taşıma" suçlarından tutuklanan zanlı Eray Kenanoğlu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Aralık 2022 Cumartesi 11:27
Girne'de yaralama!

Evrim Kamalı    

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen "Yaralama,Terör Yaratmak amacı ile Bıçak Taşıma ve Kanunsuz Bıçak Taşıma" suçlarından tutuklanan zanlı Eray Kenanoğlu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Naşit Akmansel olayla ilgili bulguları aktardı. Akmansel huzurda bulunan zanlı Eray Kenanoğlu'nun 9 Aralık 2022 tarihinde saat 11:30 raddelerinde Girne'de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin otopark alanı içerisinde, aralarında alacak verecek konusu yüzünden çıkan tartışma neticesinde tasarrufunda  kanunsuz olarak bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen bıçak ile Girne’de sakin Yunus Salihoğlu’nun  sol karın kısmına bir kez sokmak sureti ile yaralandığını mahkemeye aktardı. Polis müşteki Salihoğlu'nun Lefkoşa Burhan  Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde tedavisine müteakip Yakın Doğu Hastanesi dahiliye servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi. Polis zanlı Eray Kenanoğlu mahkeme emri gereği tutuklandığını gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ancak henüz ifadenin teyit ve tekzibi devam ettiğinden ayrıca alınması gereken çevre şahadeti ile kamera görüntüleri olduğundan ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodi Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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