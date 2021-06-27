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Girne'de yangın!

27 Haziran 2021 Pazar 09:58
Girne'de yangın!
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27.06.2021 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Girne de Metin ERDURAN’a ait ikametgahın birinci katında bulunan yatak odası içerisinde tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Yangın sırasında odada bulunan Tutku Damla KALECİKLİ vücudunun muhtelif yerlerinden yanarak yaralanmış ve Girne Akçiçek Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra, Yakın Doğu Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alınmıştır. Çıkan yangın sonucu oda içerisindeki muhtelif eşyalar tamamen ve aynı katta bulunan 2 yatak odası içerisindeki muhtelif eşyalar kısmen yanarak hasar meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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