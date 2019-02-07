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Girne'de uyuşturucu operasyonu

Girne'de uyuşturucu operasyonu

07 Şubat 2019 Perşembe 18:14
Girne'de uyuşturucu operasyonu

Girne'de uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Galata Sokak’ta Mahmut Havalar ile Mehmet Sakar’ın birlikte kaldığı evde yapılan aramada uyuşturucu hap, kokain ve hintkeneviri bulunarak iki zanlı tutuklandı. Zanlılar bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis,06 Şubat 2019 tarihinde, 16.30 -17.30 saatleri arasında, Girne’de zanlıların birlikte kaldığı ikametgâhta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlı Havalar’ın yatak odasında toplamda 105 adet uyuşturucu hap, 1 gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan bir adet ucu yanık sarma sigara, üzerlerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olan1 adet hassas terazi, 1 adet tabak ve1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 50 ABD Doları ve 4 bin 995 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, ayrıca evin salonunda rolü şeklinde ve üzerinde kokain kalıntısı olan bir adet 100 dolar ve zanlı Sakar’a ait üzerinde kokain kalıntısı olan kredi kartı da bulduklarını açıkladı.

Mesele ile ilgili tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini kaydeden polis, uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini söyledi. Polis, suçla bağlantılı ismi tespit edilen bir şahıs ile isimleri henüz tespit edilemeyen üç şahsın daha arandığını belirterek, zanlıların soruşturma amaçlı bir gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların bir gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuGirneMahmut HavalarMehmet SakarHapKokainHintkeneviri
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