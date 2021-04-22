Girne'de uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 122 gram uyuşturucuyla yakalanan Mert Eker bugün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru,önceki gün saat 12.30 sıralarında Girne’de tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada cebinde 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının cüzdanında ise uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 230 Euro, 573 ABD Doları ve 6600 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, akabinde zanlının Karaoğlanoğlu bölgesindeki evinde arama yapıldığını, bahçe kısmında 4 ayrı naylona sarılı vaziyette gömülü 122 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Zanlının gözaltına alındığını, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme huzurundaki şahadeti değerlendirerek zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.