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Girne'de uyuşturucu operasyonu

Girne’de meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu Madde kokain, Hint Keneviri, Metamfetamin ve Sentetik Cannabinoid Alma, Verme ve Tasarruf suçları ile ilgili olarak Girne Narkotik polisinin yapmış olduğu operasyonda tutuklanan zanlılar Joshua Ovie Company, Muhittin Orçun Sazağan ve Murat Korkut PCR test sonuçları çıkmadığından mahkemeye getirilmeyerek gıyaplarında tutukluluk emri alındı.

18 Şubat 2021 Perşembe 12:30
Girne'de uyuşturucu operasyonu
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu Madde kokain, Hint Keneviri, Metamfetamin ve Sentetik Cannabinoid Alma, Verme ve Tasarruf suçları ile ilgili olarak Girne Narkotik polisinin yapmış olduğu operasyonda tutuklanan zanlılar Joshua Ovie Company, Muhittin Orçun Sazağan ve Murat Korkut PCR test sonuçları çıkmadığından mahkemeye getirilmeyerek gıyaplarında tutukluluk emri alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna 17 Şubat 2021 tarihin de, saat 15.00 raddelerinde, Karaoğlanoğlun’da zanlı Joshua Ovie Company tasarrufunda bulundurduğu 1 adet şeffaf ağız kısmı çıt-çıtlı naylon içerisindeki yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere atarak kaçmaya çalıştığı bir esnada, görevli Narkotik polisleri tarafından yakalandığını belirtti. Polis bilahare, zanlının üstünde yapılan aramada 3 ayrı çıt-çıtlı naylon içerisinde yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve zanlının yere atmış olduğu yaklaşık 20 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis ayni gün mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Muhittin Orçun Sazağan ve Murat Korkut’un EJ 042 plakalı araç ile Girne’de tespit edilip üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan aramada; EJ 042 plakalı aracın sağ ön şoför koltuğu altında beyaz renk naylon içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınmış, suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis zanlı Murat Korkut’un Girne adresindeki ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada ikametgâhın salon kısmında sehpa üzerinde naylon poşet içerisinde yaklaşık 10 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yine aynı yerde kül tablası içerisinde ucu yanık içerisinde Uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet elle sarılmış sarma sigara, yine yatak odasında traş takımı kutusu içerisinde yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru Mert Gültuna zanlı Muhittin Orçun Sazağan’ın Girne’deki adresindeki ikametgahı mahkeme emri ile yapılan aramada ikametgahın mutfak kısmında Gaz ocağı fırını içerisinde, dıştan beyaz renk, içten renkli naylon içerisinde; 10 adet ayrı beyaz naylon içerisinde, yaklaşık 10 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve aynı yerde beyaz renk naylon içerisinde 10 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye belirterek soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 18.02.2021 13:39
Anahtar Kelimeler:
Murat KorkutMuhittin Orçun SazağanJoshua Ovie Company
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