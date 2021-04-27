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Girne'de uyuşturucu

25 yaşındaki şahıs tutuklandı..

27 Nisan 2021 Salı 10:45
Girne'de uyuşturucu
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22.11.2020 tarihinde, Lefkoşa'da meydana gelen trafik kazasına methaldar olan R.B.A.A.(E-25)'nın, yapılan tetkik sonucu kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu madde içerdiği tespit edilmesi üzerine, 26.04.2021 tarihinde bahse konu şahsın Girne’de bulunan ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Uyuşturucu
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