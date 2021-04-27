Girne'de uyuşturucu

22.11.2020 tarihinde, Lefkoşa'da meydana gelen trafik kazasına methaldar olan R.B.A.A.(E-25)'nın, yapılan tetkik sonucu kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu madde içerdiği tespit edilmesi üzerine, 26.04.2021 tarihinde bahse konu şahsın Girne’de bulunan ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.