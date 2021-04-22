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Girne'de uyuşturucu!

26 yaşındaki şahıs tutuklandı..

22 Nisan 2021 Perşembe 10:42
Girne'de uyuşturucu!
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21.04.2021 tarihinde, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.E.(E-26)’nin üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada; tasarrufunda toplam 122 gram ağırlığından hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 230 Euro, 573 ABD Doları ve 6600 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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Anahtar Kelimeler:
Girne Uyuşturucu
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