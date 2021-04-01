Girne'de uyuşturucu!

25.03.2021 tarihinde Gönyeli’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayda bağlantısı olduğu tespit edilen M.A.Z.(K-27)’nin kalmakta olduğu Girne’deki ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 400 miligram ağırlığında metamphetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet yanık sigara izmariti ile 2 adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ucu yanık sigara sarma kağıdı bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.