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Girne'de uyuşturucu

1 kişi tutuklandı..

07 Ağustos 2020 Cuma 10:31
Girne'de uyuşturucu
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06.08.2020 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu İ.K.(E-44)’nin tasarrufunda saksı içersinde ekili toplam 9 kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitkiler, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet kavanoz, foil kağıt parçaları, uyuşturucu içiminde kullanıldığına inanılan lastik ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet makas bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Uyuşturucu
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