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Girne'de trafik kazası

Yayalara çarpan sürücü tutuklandı..

09 Haziran 2021 Çarşamba 10:39
Girne'de trafik kazası
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08.06.2021 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde güney istikametine doğru dikkatsizce seyreden Süleyman KURTULUŞ (E-36), yönetimindeki NF 371 plakalı salon araç ile yolu batı kısmından doğu kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Enver AVCI (E-42), Selda AVCI (K-41) ve Yağız Efe AVCI (E-9)’ya çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yayalar kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip Selda AVCI Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisine müşahede altına alınırken diğer yaralılar görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu edilmişlerdir.

Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Girnede Trafik Kazası
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