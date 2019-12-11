Girne'de soygun ve yaralama

10.12.2019 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Girne’de Atilla Sokak üzerinde, B.Z. (E-20) ve Y.O.(K-26), önceden aralarında sorun bulunan MD.Shuro AHMED’in kalmakta olduğu lojmana suç işlemek kastı ile girdikten sonra tasarruflarında bulunan maket bıçağı ile adı edileni sol göğüs kısmından omzuna kadar yaraladıktan sonra, söz konusu şahsa ait cep telefonunu çalıp olay yerinden kaçmışlardır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.