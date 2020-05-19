Girne'de soygun ve adam kaçırma

Olayın polisin bilgine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada; 06.05.2020 tarihinde de Girne’de, A.R.A.A.F.(E-27), N.W.S.A.(E-20) ve Z.T.J.A.D.(E-21)’nin, Yavuz Sokak üzerinde markete gitmek için yürümekte olan Ahmad Raad Sabah ALWANI’yi markete götürecekleri gerekçesiyle arabalarına alarak ilk etapta henüz tespit edilemeyen dağlık bir alana götürerek adı edilen A.R.A.A.F. ve Z.T.J.A.D. tarafından darp edildikten sonra, A.R.A.A.F. kanunsuz olarak tasarrufunda bulunan bıçağı adı edilenin göğsüne dayayıp cebindeki 700 ABD Dolayı nakit para ve cep telefonunu çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
19 Mayıs 2020 Salı 10:34