banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Asgari Ücret net 6 bin 90 TL oldu
Asgari Ücret net 6 bin...
Akaryakıt ucuzlayacak!
Akaryakıt ucuzlayacak!
Asgari ücret için ilk toplantı bugün
Gözler asgari ücret toplantısında
Başını yastığa koyan kendini vekil görüyor…
Başını yastığa koyan kendini vekil...
banner404

Girne'de silahlı saldırı soruşturmasında bir kişi tutuklandı

Girne’de Muzaffer Umuç’un silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili tutuklanan Oktay Şen bugün mahkemeye çıkarıldı.

22 Aralık 2021 Çarşamba 18:18
Girne'de silahlı saldırı soruşturmasında bir kişi tutuklandı

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Muzaffer Umuç’un silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili tutuklanan Oktay Şen bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Mustafa  Özmüezzin, önceki sabah saat 05.00 sıralarında 1 Ağustos Sokak üzerinde bulunan Mercan apartmanının merdiven basamakları üzerinde, kimliği meçhul şahıslar tarafından tabanca ile Muzaffer Umuç’a bir el ateş edildiğini söyledi. Polis çavuşu, açılan ateş sonucu Umuç’un sol alt baldırından ağır şekilde yaralandığını ifade etti. Özmüezzin, olayda yaralanan Umuç’un, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığını ifade etti.

Özmüezzin, olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarının ve MOBESE kayıtlarının incelendiğini, yapılan araştırma sonucu Tansu Çıdan ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahsın, olaydan bir saat önce söz konusu apartmanın yanına kiralık araçla gittiklerini, gizlendiklerini, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtıklarını söyledi. Özmüezzin, yapılan araştırma sonucu kiralık aracın Ledra kapısı yakınlarında park edilmiş bir halde tespit edildiğini, tansu çıdanın güneye kaçtığının belirlendiğini ifade etti. Özmüezzin, yürütülen soruşturma sonucu faillerle bağlantısı olan zanlı Oktay Şenin tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Özmüezzin, zanlının Çıdan’a araç kiralaması için yardım ettiğini, telefon görüşmesi yaptığının belirlendiğini, ayrıca diğer şahsı Lefkoşa’ya götürdüğünün belirlendiğini açıkladı.Polis, olay yerinde yapılan incelemede bir adet 7.65 mm çapında kovan ve mermi çekirdeği, zanlılara ait poşet ve bazı emareler bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Özmüezzin, zanlının cep telefon dökümlerinin, güvenlik kamera kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü belirterek, 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Oktay ŞenMuzaffer Umuç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümlü kaza soruşturması devam ediyor
Ölümlü kaza soruşturması devam ediyor
Hizmet ettiği evden muhtelif eşya alan kadın ev sahibine yakalandı
Hizmet ettiği evden muhtelif eşya alan kadın ev sahibine yakalandı
Gece kulübünde bıçakladı
Gece kulübünde bıçakladı
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl hapis!
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl hapis!
Polisten haberler
Polisten haberler
Tır aracında uyuşturucu bulunan zanlıya 7 gün ek tutukluluk
Tır aracında uyuşturucu bulunan zanlıya 7 gün ek tutukluluk
Tasarrufunda uyuşturucu bulunmuştu
Tasarrufunda uyuşturucu bulunmuştu
Tasarrufunda uyuşturucu bulunan şahsa 7 gün ek tutukluluk
Tasarrufunda uyuşturucu bulunan şahsa 7 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Polisten haberler
Polisten haberler

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim