Girne'de silahlı saldırı soruşturmasında bir kişi tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Muzaffer Umuç’un silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili tutuklanan Oktay Şen bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, önceki sabah saat 05.00 sıralarında 1 Ağustos Sokak üzerinde bulunan Mercan apartmanının merdiven basamakları üzerinde, kimliği meçhul şahıslar tarafından tabanca ile Muzaffer Umuç’a bir el ateş edildiğini söyledi. Polis çavuşu, açılan ateş sonucu Umuç’un sol alt baldırından ağır şekilde yaralandığını ifade etti. Özmüezzin, olayda yaralanan Umuç’un, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığını ifade etti.

Özmüezzin, olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarının ve MOBESE kayıtlarının incelendiğini, yapılan araştırma sonucu Tansu Çıdan ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahsın, olaydan bir saat önce söz konusu apartmanın yanına kiralık araçla gittiklerini, gizlendiklerini, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtıklarını söyledi. Özmüezzin, yapılan araştırma sonucu kiralık aracın Ledra kapısı yakınlarında park edilmiş bir halde tespit edildiğini, tansu çıdanın güneye kaçtığının belirlendiğini ifade etti. Özmüezzin, yürütülen soruşturma sonucu faillerle bağlantısı olan zanlı Oktay Şenin tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Özmüezzin, zanlının Çıdan’a araç kiralaması için yardım ettiğini, telefon görüşmesi yaptığının belirlendiğini, ayrıca diğer şahsı Lefkoşa’ya götürdüğünün belirlendiğini açıkladı.Polis, olay yerinde yapılan incelemede bir adet 7.65 mm çapında kovan ve mermi çekirdeği, zanlılara ait poşet ve bazı emareler bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Özmüezzin, zanlının cep telefon dökümlerinin, güvenlik kamera kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü belirterek, 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.