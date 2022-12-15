Girne'de sahte para: 6 zanlıdan 1'inin suçsuz olduğu anlaşıldı ...

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de sahte para suçlamasıyla tutuklanan 6 kişiden İdris Dorun’un suçsuz olduğu anlaşıldı. Dorun serbest bırakılırken, Hasan Can, Mehmet Şeker, Aydın Sesver, Mehmet Nuri Tunç, Sabit Polat teminat duruşmasına çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fatoş Savaşır,olayla ilgili olguları aktardı. Polis, Hasan Can’ın Girne’de bir casinoda 900 ABD doları ve 70 euro sahte para piyasaya sürmeye kalkışırken yakalandığını ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde paraları zanlı Tunç’tan aldığını öne sürdüğünü söyledi. Polis, Tunç’un ise sahte paraları lefkoşa’da yerde bulduğunu iddia ettiğini ve Sabit Polat’a verdiğini öne sürdüğünü açıkladı. Polis memuru, Polat’ın da gözaltına alındığının, onun da ifadesinde sahte paraları Mehmet Şeker’e verdiğini ileri sürdüğünü açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, Hasan Can, Mehmet Şeker, Aydın Sesver, Sabit Polat’ın bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis, turist statüsünde bulunan Mehmet Nuri Tunç’un ise turist statüsünde bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, Mehmet Nuri Tunç’un 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Hasan Can, Mehmet Şeker, Aydın Sesver, Sabit Polat’ın ise kişi başı 15 bin TL nakit teminat yatırmaları ve her biri için bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. Ancak 4 zanlı teminat şartlarını yerine getiremediği için 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.