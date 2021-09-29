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Girne'de sahte emlakçı tutuklandı!

Girne’de sahte emlakçılık yapan Hüseyin Şanverdi tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 17:57
Girne'de sahte emlakçı tutuklandı!

Girne’de sahte emlakçılık yapan Hüseyin Şanverdi tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Emre Say, mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru Say, zanlının 09-18.09.2021 tarihleri arasında, Girne’de, kayıtlı emlakçı olmadığı halde, kendisini emlakçı olarak tanıtıp kiralık olmayan bir daireyi üç kişiye kiralayacağı vaadinde bulunarak söz konusu şahıslardan 22.400 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlının önceki gün tutuklandığını ifade etti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade eden Say, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 bin nakit teminat yatırması, bir kişinin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Şanverdi
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