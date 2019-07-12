Girne'de korkutucu "çete"

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Burak Çetin’i zorla kaçırıp darp edip soyan Halil İbrahim Culfa ile Eren Zeytuncu bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında bir gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 4 kişiden ifade aldıklarını kaydeden polis, mesele ile ilgili aranan bir şahsın yurt dışına kaçtığını, diğerinin ise halen arandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, altı kişiden daha ifade alacaklarını belirten polis, 4 gün ek süre istedi.

Mahkeme, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.