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Girne'de korkutucu "çete"

Girne'de korkutucu "çete"

12 Temmuz 2019 Cuma 18:52
Girne'de korkutucu "çete"

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Burak Çetin’i zorla kaçırıp darp edip soyan Halil İbrahim Culfa ile Eren Zeytuncu bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

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Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlıların Girne’de 26 Haziran’da meydana gelen “soygun, kanunsuz ateşli silah, patlayıcı ve uyuşturucu  madde tasarrufu, zorla alıkoyma ve ciddi darp”suçlarından methalder olduklarını söyledi.  Polis, 26 Haziran 2019 tarihinde, Halil İbrahim Culfa’nın (E-25) tasarrufunda bulunan tabanca ve beraberinde bulunan iki kişi ile birlikte iş hakkında konuşmak maksadıyla kullanımlarında bulunan araca aldıkları Burak Çetin’i istemi dışında Bufavento Kalesi civarına götürerek adı edileni darp ettikten sonra, silah gösterip cep telefonunu alıp tasarruflarına geçirdiklerini söyledi. Polis, ayrıca aynı gün zanlı Culfa ile zanlı Eren Zeytuncu’nun Burak Çetin’in kalmakta olduğu ikametgaha birlikte giderek adı edileni darp ettikten sonra bir adet diz üstü bilgisayarını alıp tasarruflarına geçirdiklerini ifade etti. Polis, 10 Temmuz’da yapılan şikayet üzerine iki zanlının tutuklandığını ifade etti.Polis, zanlı Culfa’nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; tütün ile karışık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet plastik öğütücü, bir adet kart, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 ABD Doları nakit para, içersinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara ile 1 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında bir gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 4 kişiden ifade aldıklarını kaydeden polis, mesele ile ilgili aranan bir şahsın yurt dışına kaçtığını, diğerinin ise halen arandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, altı kişiden daha ifade alacaklarını belirten polis, 4 gün ek süre istedi.

Mahkeme, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.

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