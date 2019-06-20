Girne'de kaçak operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Kıbrıs Manşet Özel Haber
Girne’de gerçekleştirilen kontrollerde ülkede kaçak kalan 9 kişi bugün Girne’de Yargıç Meltem Dündar huzuruna çıkarıldı.
Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Kermeoğlu, Girne’de dün gece gerçekleştirilen operasyonda zanlıların ülkede ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edilerek yakalandıklarını söyledi. Kermeoğlu, Murat Yıldız’ın 2010, Sami Ullah Ghulam Abbas Azad’ın 2016,Suny Sahota’nın 2018, Bilal Sarwar’ın 2016, Abu Bakar Sıddık’ın 2017, Suman Mıah 2016,Hazrot Ali 2016 ve Muhammad Masum Mıah’ın 2017 ve Arda Tezel’in Mart 2019 tarihinden beridir ülkede kaçak kaldıklarını söyledi. Zanlıların ihraç işlemlerinin başlatıldığını kaydeden polis, 1 gün süre istedi.