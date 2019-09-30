banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105084
ALTIN
269.608
DOLAR
5.6449
STERLİN
6.9459
EURO
6.1578
Ercan'da bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Girne'de hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
Owoyal cinayetiyle ilgili aranan zanlı tutuklandı
ARANAN CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI
3 milyon TL KKTC’ye çıktı
3 MİLYON TL KKTC’YE ÇIKTI

Girne'de hırsızlık

Girne'de hırsızlık

30 Eylül 2019 Pazartesi 13:58
Girne'de hırsızlık

29.09.2019 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisinden 2700 TL nakit para çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada E.Y. (E-36) tutuklanmış olup yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın 22-23.09.2019 tarihleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinin kapı camını kırarak içerisinden 100 TL ile 70 euro nakit para, 164 paket tütün, 72 adet farklı tarihlerde çekilmiş amorti kazanmış piyango biletlerini çalarak; 6 adet amorti isabet etmiş piyango biletini Girne’de faaliyet gösteren başka bir iş yerine verip 120 TL alarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir.  Soruşturma devam etmektedir.           

banner317
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Cinayet zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Cinayet zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Eşmene tutuksuz yargılanacak
Eşmene tutuksuz yargılanacak
Ercan'da bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Ercan'da bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Owoyal cinayetiyle ilgili aranan zanlı tutuklandı
Owoyal cinayetiyle ilgili aranan zanlı tutuklandı
Kaçak mülteci olayında iki kişi daha tutuklandı
Kaçak mülteci olayında iki kişi daha tutuklandı
Büyük ikramiye KKTC’ye vurdu
Büyük ikramiye KKTC’ye vurdu
Ülkeden ihraç edilecekler
Ülkeden ihraç edilecekler
"Gerekirse silahı kullanacaktım"
"Gerekirse silahı kullanacaktım"
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim