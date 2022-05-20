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Girne'de evinde 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Girne’de evinde 90 adet uyuşturucu hap ve 3 gram ağırlığında hintkeneviri ele geçirilen Nijerya uyruklu Tamarabrekemi Favour Oluba mahkemeye çıkarıldı.

20 Mayıs 2022 Cuma 22:03
Girne'de evinde 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de evinde 90 adet uyuşturucu hap ve 3 gram ağırlığında hintkeneviri ele geçirilen Nijerya uyruklu Tamarabrekemi Favour Oluba mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru  Mustafa Yanaroğlu, 10 Mayıs 2022 tarihinde, Girne’de zanlının kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada 4 adet yarım, 86 adet de bütün MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü yakalandığını, soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini, zanlının cep telefonunun inceleneceğini, DATA Şubesi’ne yazı yazılacağını belirtti. Soruşturma kapsamında 4 kişiden ifade aldıklarını belirten polis,  zanlının tutuklandığı esnada verdiği ilk beyanda ülkeye 400 hap ithal ettiğini söylediğin aktardı.  Polis, zanlının önceki gün ise gönüllü ifade verdiğini, 100 hap ithal ettiğini ileri sürdüğünü açıkladı. Zanlının sözlü beyanı ile gönüllü ifadesi arasında fark olduğunu açıklayan polis, soruşturmanın devam ettiğini, parmak izi ve analiz sonuçlarının beklendiğini belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

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