Girne'de ev yangını

04.03.2020 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Girne’de Evliya Çelebi Sokak üzerinde bulunan Nur Court-4 Apartmanında, Elif Nimet İNTEPE ve İrem TAVİ’nin kalmakta oldukları dairede yatak odasında muhtemelen faal durumda bırakılan ütünün battaniye temas etmesi sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, bir adet elektrikli battaniye, bir adet ütü, bir adet klima, bir adet 2 kişilik şilte, bir adet stor perde tamamen, muhtelif giysiler, bir adet yatak, bir adet komodin, bir adet balkon kapısı kısmen yanarak zarar meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.