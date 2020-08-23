Girne'de eğlence yerleri denetlendi

22-23.08.2020 tarihleri 22.00-01.00 saatleri arasında Girne’de Girne Kaymakamlığı; Girne Belediyesi, Çevre Koruma Dairesi ve Girne Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Bakanlar Kurulu ve İlçe Emniyet Kurulu tarafından Covid 19 tedbirleri kapsamında işletmeler ile ilgili almış olduğu kararlar ile ilgili olarak bölgede faaliyet gösteren eğlence yerlerinde denetimler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan denetimlerde 1 işletmenin izinsiz müzik yaptığı tespit edilerek işletme sahibi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. 1 işletme ise işletme izni hilafına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Girne Belediyesi tarafından mühürlenmiştir.