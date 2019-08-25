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Girne'de döviz bürosunu soydu
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Girne'de döviz bürosunu soydu

Girne'de döviz bürosunu soydu

25 Ağustos 2019 Pazar 18:15
Girne'de döviz bürosunu soydu

Girne’de Kozan Döviz isimli iş yerinin vitrin camını kırıp 200 Euro, 60 Dolar ve 100 TL nakit para çalan üniversite öğrencisi Nijeryalı Olayode Abdul Basıt Jımoh tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.  Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mert Gültuna, 23 Ağustos 2019 tarihinde Girne’de sakin Olayode Abdul Basıt Jımoh’un Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kozan Döviz isimli iş yerinin vitrin camını kırıp içeriye girdiğini söyledi. Gültuna, zanlının döviz bürosundan 200 Euro, 60 Dolar ve 100 TL nakit para çaldığını belirtti.

Polis, zanlının 600 Euro, 100 Dolar ve 100 TL sahte paraları da çaldığını ifade etti. Zanlının dün kamera kayıtlarından tespit edildiğini kaydeden polis,  alınacak ifadeler, kayıp emareler olduğunu ifade ederek, zanlının  3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
DövizBüroHırsızPara
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