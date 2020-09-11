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Girne'de bir evin kilidini değiştirip 7 ay orada kalmış

Girne’de meydana gelen mülke tecavüz ve kasti hasar suçlarından tutuklanan Metin Ulukurt bugün mahkemeye çıkarıldı

11 Eylül 2020 Cuma 18:34
Girne'de bir evin kilidini değiştirip 7 ay orada kalmış
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen mülke tecavüz ve kasti hasar suçlarından tutuklanan Metin Ulukurt bugün mahkemeye çıkarıldı

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fatoş Savaşı, zanlının 2020 yılı Şubat- Ağustos ayları içerisinde Girne’de Lorraıne Susan O’Braın’a ait evin ana giriş kapısının kilidini değiştirip, izinsiz olarak ikametgâh içerisine giriş yaptığını söyledi.

Polis, zanlının kilidini değiştirdiği evde kalmaya başladığını ifade etti.

Polis, durumun dün fark edilmesi ve şikâyet üzerine zanlının gözaltına alındığını belirtti.

Polis memuru zanlının ifadesinde evin bulunduğu arazinin sahibinin kendisine istediği zaman evde kalabileceğini söylediğini iddia ettiğini açıkladı. Polis, ancak arazi sahibinin malını sattığını ve ayrıca şu anda hayatta olmadığını dile getirdi.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Metin Ulukurt
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