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Girne'de araçta fuhuş
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Girne'de araçta fuhuş
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Girne'de araçta fuhuş

Girne'de araçta fuhuş

26 Eylül 2019 Perşembe 19:13
Girne'de araçta fuhuş

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de dün gece geç saatlerde Cürümleri Önleme Şubesi’nin gerçekleştirdiği operasyonda bir araçta fuhuş yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan dört kişiden iki kadın sorgularının ardından serbest bırakıldı. Haklarında “fuhuşa teşvik” suçundan soruşturma başlatılan Ferdi Yıldırım ile Yakup Can Cuhadar bugün sabahın erken saatlerinde Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, aldıkları bir ihbar üzerine önceki gece Girne’de 48 LL 930 plakalı minibüsün arka tarafında yapılan aramada fuhuş yapıldığının tespit edildiğini söyledi.Polis,  mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını, Ferdi Yıldırım ile Yakup Can Cuhadar’ın iki kadının para karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye girmesini sağladıklarını belirterek, mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme, zanlılar hakkında bir gün tutuklama emri verirken, Ferdi Yıldırım ile Yakup Can Cuhadar bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Anahtar Kelimeler:
GirneFuhuş
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