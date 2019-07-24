banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103457
ALTIN
260.939
DOLAR
5.7048
STERLİN
7.1293
EURO
6.3572
Feci kaza: Yaralılar var
FECİ KAZA: YARALILAR VAR
Girne'de akıl almaz kundaklama!
GİRNE'DE AKIL ALMAZ KUNDAKLAMA!
Karaoğlanoğlu’nda bıçaklama!
KARAOĞLANOĞLU’NDA BIÇAKLAMA!
Uyuşturucu zanlısı 2 gün tutuklu
UYUŞTURUCU ZANLISI 2 GÜN TUTUKLU
banner306
Flaş Haber
Feci kaza: Yaralılar var
Kapat

Girne'de akıl almaz kundaklama!

1 kişi aranıyor

Girne'de akıl almaz kundaklama!

1 kişi aranıyor

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:30
Girne'de akıl almaz kundaklama!

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de iki şahsa ait aracı kundaklayan Atahan Çetinyürek’in suç ortağı olduğu anlaşıldı. Polis, olaya karışan Mehmet Nur Ateşi ararken, zanlı Çetinyürek bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru İbrahim Varol, mahkemede mesele ile ilgili olguları aktardı.

Zanlının, çocukluk arkadaşı olan zanlı Mehmet Nur Ateş ile Cuma gecesi 21.30 raddelerinde buluştuktan sonra, önceden aralarında husumet olan müşteki Duygu Gilanlıoğulları’nın aracı olan ML 348 plakalı salon aracı yakma kararı aldıklarını ifade eden Varol, akabinde Girne’de faaliyet gösteren bir petrol istasyonundan henüz tespit edilemeyen boy ve ebattaki motor yağını aldıklarını söyledi.

Varol, zanlıların Pazar sabah 02.45 raddelerinde Lapta’da, Atilla Sokak’a giderek, zanlı Çetinyürek’in bir alt sokakta abisine ait PU 972 plakalı aracı içerisinde beklediğini, zanlı Ateş’in ise park halindeki Duygu Gilanlıoğulları’nın sorumluluğunda bulunan ML 348 plakalı salon aracı ateşe verdiğini ve aracın tamamen yanarak 30 bin TL hasara uğrattığını kaydetti.

Çıkan yangın neticesinde, müşteki Ali Vapur’a ait CD 776 plakalı salon aracın üzerine ateş sıçraması sonucu aracın tamamen yanarak tahmini 15 bin TL hasara uğrattığını söyleyen Varol, her iki aracın da tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Polis, meseleyle ilgili olarak her iki zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini ancak zanlı Mehmet Nur Ateş’in halen aranmakta olduğunu ifade ederek, zanlı Çetinyürek’in Pazartesi günü mahkemeye çıkarılarak, aleyhinde 2 günlük tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Bu süreçte, zanlı Çetinyürek’in verdiği bilgiler ışığında, zanlı Ateş’in olay esnasında giydiği motor yağı lekeli ve kısmen yanık olan beyaz renk kapişonlu ceketin Zeytinlik’te bir arazi içerisinde atılı vaziyette bulunduğunu aktaran Varol, ayrıca satın alındığı iddia edilen petrol istasyonunun kamera kayıtlarının da temin edilmiş olup, zanlıların Eco Tech marka 10-40 oranında 25 TL değerindeki motor yağını satın aldıklarının tespit edildiğini ifade etti.

Meseleyle ilgili tahkikatın devam ettiğini belirten polis, zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Son Güncelleme: 24.07.2019 19:23
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nur AteşAtahan ÇetinyürekARABAKundakçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkeden ihraç edilecek
Ülkeden ihraç edilecek
Karaoğlanoğlu’nda bıçaklama!
Karaoğlanoğlu’nda bıçaklama!
Uyuşturucu zanlısı 2 gün tutuklu
Uyuşturucu zanlısı 2 gün tutuklu
Eşini tehdit eden zanlı tutuksuz yargılanacak
Eşini tehdit eden zanlı tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Üzerinde yapılan aramada uyuşturucu bulundu
Üzerinde yapılan aramada uyuşturucu bulundu
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Cep telefonu çaldı tutuklandı
Cep telefonu çaldı tutuklandı
Polise yalan ifade verdi, tutuklandı
Polise yalan ifade verdi, tutuklandı
Uyuşturucu sigara kullanırken kaçan kişi yakalanarak tutuklandı
Uyuşturucu sigara kullanırken kaçan kişi yakalanarak tutuklandı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim