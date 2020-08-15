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Girne'de 420 bin liralık vurgun

Girne'de Ağustos ve Aralık 2019 tarihleri arasında meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçlarından tutuklanan Türkay Aykutlu bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:27
Girne'de 420 bin liralık vurgun
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne'de Ağustos ve Aralık 2019 tarihleri arasında meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçlarından tutuklanan Türkay Aykutlu bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

EKSİK TESLİM ETTİ

Ağustos 2019 ve Aralık 2019 ayları içerisinde Girne’de, zanlı Türkay Aykutlu’ya, Girne’de faaliyet gösteren Kayser Gsm Ltd.’e ait Ziraat Bankası keşideli toplam 26 adet çek ciro ettirilip geri getirilmesi için teslim edildi. Kendisine verilen çeklere toplam 701 bin 225 TL’lik meblağ yazıp karşılıklarını ciro ettikten sonra Kayser Gsm Ltd’e yalnızca 280 bin TL’sini teslim etti. 420 bin TL’yi tasarrufuna geçirerek sirkat ettiği iddia edilen Aykutlu tutuklandı.

GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA

Polis zanlı Türkay Aykutlu'nun mahkeme emri gereği tutuklandığını ve başlatılan soruşturmanın geniş kapsamlı sürdüğünü belirtti.

Polis memuru Emrah Lambasuyucu Türkay Aykutlu'nun mahkeme emri gereği tutuklandığını ve başlatılan soruşturmanın geniş kapsamlı sürdüğünü belirtti. Polis zanlının çekleri ciro ettiği yerlerin tespit edileceğini ve ifade alınacağını belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkay Aykutlu
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