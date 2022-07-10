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Girdiği evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak...

Gemikonağı'nda meydana gelen suç işlemek için bir eve giren ancak tespit edilen zanlı Nyasha Panashe Mpofu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Temmuz 2022 Pazar 14:20
Girdiği evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak...

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Gemikonağı'nda meydana gelen suç işlemek için bir eve giren ancak tespit edilen zanlı Nyasha Panashe Mpofu  tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Erdem Çevikdal, olguları aktardı. Polis, 09.07.2022 tarihinde saat 10:30'da, Gemikonağı'nda sakin N.B.'ya ait ikametgaha bir suç işlemek amacı ile giren Gemikonağı'nda sakin Nyasha Panashe Mpofu’nun (E-25) ikametgah içerisinde suç üstü tespit edilerek tutuklanıp Lefke Polis Karakolunda hücreye yerleştirildiğini belirtti. Polis, yapılan soruşturmada zanlının 16.03.2017 tarihinden itibaren KKTC'de İkamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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