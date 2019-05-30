Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası yine ertelendi

Yargıç Gülay Süleymanoğlu’nun huzurunda görüşülen davada, savcı Volkan Kayabaş, evrakların incelenebilmesi için davanın ertelenmesini talep etti. Yargıç Gülay Süleymanoğlu, davayı 7 Haziran’a erteledi. Sanık Emre Yalçın, “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kasti Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlamaları ile yargılanacak.