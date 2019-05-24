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GİFA’YI KURŞUNLAYAN ZANLININ DAVASI ERTELENDİ
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Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası ertelendi

Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası ertelendi

24 Mayıs 2019 Cuma 13:43
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası ertelendi

Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası ertelendi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1 Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, 7.65 mm çapındaki tabanca ile Serkan Kısa’nın üzerine doğrultup öldürmek kastıyla pervasızca 8 el ateş edip adı edileni sol ön kolundan bir kez vurmak suretiyle ağır şekilde yaralayan Emre Yalçın, dün yeniden yargı huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu’nun huzurunda görüşülen davada, savcı Ali Hidayet, evrakların incelenebilmesi için davanın ertelenmesini talep etti. Yargıç Gülay Süleymanoğlu, davayı 30 Mayıs’a erteledi. Sanık Emre Yalçın,  “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kasti Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlamaları ile yargılanacak.

Anahtar Kelimeler:
Gifa AirwaysKurşunlsmaYARALAMA
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