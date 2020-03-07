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Gezmek için 2 motosiklet çalan gençler tutuklandı

Gezmek için 2 motosiklet çalan gençler tutuklandı

07 Mart 2020 Cumartesi 17:24
Gezmek için 2 motosiklet çalan gençler tutuklandı
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6.3.20 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Beyarmudu köyünde A.K’ ye ait ikametgâhın avlusunda bulunan RD 520 plakalı Honda motosiklet ve devamında Gazimağusa’ da S.D’ ye ait ikametgâhı önündeki FL 674 plakalı Suzuki motosikleti sirkat eden Gazimağusa sakinleri M.M (E-18), F.G (E-15), E.K (E-16) ve M.T (E-16) şikâyet üzerine aynı gün tespit edilerek tutuklandılar.

Zanlılar bugün 7.3.20 tarihinde Sirkat ve mülke tecavüz suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi. Yaşları küçük olan 3 zanlı’ nın tutukluluk duruşmasında aileleri de hazır bulundu.

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İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar Dörtyol karakolunda görevli polis memuru Ramadan Deniz’ i şahadet vermek için tanık kürsüsüne çağırdı. Deniz yemin altında verdiği şahadetinde, 6.3.20 tarihinde zanlıların Beyarmudu köyünde A.K nin ikametgâhının avlusunda bulunan ve üzerinde kontak anahtarı bulunan RD 520 plakalı Honda motosikleti sirkat ederek zanlı 1'in yönetimindeki GH 029 plakalı kamyonete yükleyip oradan ayrıldıklarını belirtti. Zanlıların aynı gün saat 03.30 raddelerinde Gazimağusa’ da S.D’ ye ait FL 674 plakalı Suzuki motosikleti apartman önünde park halinde bulunduğu esnada sirkat edip ayni kamyonete yükledikten sonra olay yerinden ayrıldıklarına değinen Deniz, alınan şikâyet üzerine derdest emri gereği zanlıların ayni gün tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Sirkat edilen FL 674 ve RD 520 plakalı motosikletlerin bulunup emare alındıklarına değinen Deniz zanlı 1 ve zanlı 2 nin gönüllü bir ifade vermek suretiyle suçlarını kabul ettiklerini, zanlı 3’ ün ise suçu kabul etmediği yönünde sözlü bir beyanı olduğunu söyledi.

Meselenin yeni olduğu ve alınan 2 gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağına dikkat çeken polis memuru Deniz, alınması gereken ifadelerin de mevcudiyetine değindikten sonra zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Yargıcın bir şey söyleyip isteyip istemedikleri konusunda sorduğu soru üzerine zanlı 1 verdiği cevapta “ motorları gezmek için almıştık. Sonra geri götürecektik” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Hasan Dağlı zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
GazimagusaMotosikletHırsızlık
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