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Gesfi cinayeti davası sonuçlandı

Lefkoşa’da 13 Mart 2019 tarihinde silahlı saldırı sonucu Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim’in öldürüp, tasarrufundaki yüklü miktardaki paranın çalınması olayında cinayet sanıkları olan Azmad Ali 30 yıl, Bilal Ahmed ve Faiz Ul Hassan 22’şer yıl hapis cezası aldı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 14:00
Gesfi cinayeti davası sonuçlandı
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Kamalı Haber

Azmad Ali, Bilal Ahmed, Adam öldürme, Silahlı soygun suçlarını kabul eden ancak taammüden adam öldürme suçunu kabul etmemiş, Faiz Ul Hassan hiçbir suçlamayı kabul etmemişti.

Sanıklar, Taammüden adam öldürme suçundan beraat ederken, Adam öldürme, Silahlı soygun, Kanunsuz tabanca taşıma, kullanma, tasarruf, kanunsuz patlayıcı madde taşıma, kullanma, tasarruf ve meskûn mahalde ateş açma suçlarından mahkûm olmuştu.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Nüvit Gazi açıkladı.

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Gazi, sanıkların işlediği adam öldürme ve soygun suçunun müebbet hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğunu belirtti.

Gazi, sanıkların iç hukuk ve evrensel hukukla koruma altına alınan Yaşam Hakkı’na karşı işlenen suçlardan olduğunun altını çizdi.

Gazi, bu tür suçların toplum bireylerinin can ve mal güvenliği kaygısına neden olduğunu belirtti.

Gazi, sanık Azmad Ali’nin, maktulün evinin önünde bekleyip, 6 el ateş açıp para dolu çantayı aldığını, Bilal Ahmed’in işyerinin önünde gözcülük yapıp, sanık 1’e haber verdiğini, Faiz Ul Hassan’ın ise Azmad Ali ve Bilal Ahmed’i araçla alıp, bir başka aracın yanına götürüp, para dolu çantayı teslim ettiklerini belirtti.

Gazi, sanıkların rolleri dikkate alındığında cezada bir ayrıma gidilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gazi, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, Azmad Ali’ye 30 yıl, Bilal Ahmed ve Faiz Ul Hassan’a 22’şer yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Gesfi Cinayeti
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