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"Gerekirse silahı kullanacaktım"

"Gerekirse silahı kullanacaktım"

29 Eylül 2019 Pazar 13:03
"Gerekirse silahı kullanacaktım"

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Erdemli’de ağıllar bölgesinde bulunan bir çiftlik önünde aralarında önceden arazi meselesi yüzünden husumet bulunan zanlı Halit Eşmene müşteki Serdar Oy’u av tüfeği ile tehdit etmesi üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Yücel Kuşçuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşçuoğlu huzurda bulunan zanlı Halit Eşmene’nin 28 Eylül tarihinde Serdar Oy’u Erdemli'de, Ağıllar bölgesinde bulunan Tavuk Ağılı önünde, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunması üzerine yaklaşık 30 metreden tasarrufunda "Kaymakamlıktan izinsiz olarak taşıdığı" The English marka 149515 seri numaralı çifte kırma av tüfeğini göstererek tehdit ettiğini söyledi. Polisin olayın yerine gelmesi üzerine polislere hitaben "Gerekirse Kullanacaktım" dedikten sonra zanlı Halit Eşmene’nin suçüstü tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polisin zanlıyı tutuklamasının ardından kullanımındaki araçta konu tüfek ve 1 adet fişek bulunarak emare yapıldığını ayrıca ikametgâhında yapılan aramada 1 adet daha av tüfeği bulunduğunu ve emare zapt edildiğini söyledi. Polis memuru Yücel Kuşçuoğlu zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca bölgede olması muhtemel görgü tanıklarının ifadesine başvurulacağını söyleyerek ilk etapta zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı müvekkilinin sağlık sorunları olduğunu belirterek doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının doktor kontrolünden geçirilmesine ve soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
SilahTehdit
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