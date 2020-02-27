Gerçek ismlerini haberlerden öğrendim

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu ve Hüseyin Yiğit Gökdereli bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. İddia makamı 3 tanık daha dinletti.

Dobrabet eski çalışanı Ş.Ö., işe meselede tutuksuz yargılanan zanlı İrfan Önen aracılığıyla girdiğini belirtti. FEO Elegance sitesinde bulunan ofiste call center olarak çalıştığını aktaran Ş.Ö., görevinin bahis sitesine müşterileri arayıp üye olması için davet etmek olduğunu dile getirerek, maaşını ise İrfan Önen’den aldığını söyledi. Gizlilik için “Buse” takma ismiyle çalıştığını kaydeden Ş.Ö., iş arkadaşlarının gerçek ismini haberlerden öğrendiğini ifade etti. Sitenin kime ait olduğuna dair bir bilgisi olmadığı dile getiren Ş.Ö., davada bahsi geçen MDA şirketini duyduğunu vurguladı. Çalışma bilgisayarı bozulduğunda İrfan Önen’in telefonda biriyle konuştuğunu ifade eden Ş.Ö., “MDA’dan tamir için bilgisayar gönderilecek diye konuşmuştu” dedi. Şahsi olarak kumar oynatmadığını söyleyen Ş.Ö., tanıtım, reklam ve siteye üye davet etme görevini yaptığını kaydetti.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Kalebet eski çalışanı Ü.K. ise 2017 yılında Akacan Holding’de teknik işlerle ilgilendiğini, maddi ihtiyaç nedeniyle Kalebet sitesinde canlı destek olarak 4 bin TL’ye çalıştığını aktardı. Kalebet’te Ayla Döşemeciler ve Dürem Varoğlu’nun sorumluları olduğunu aktaran Ü.K., maaşını da zarf içinde onlardan aldığını ifade etti. Çalışanların kendi aralarında Skype üzerinden iletişim kurduğunu anlatan Ü.K., site üyeleriyle ise canlı destek programı üzerinden irtibat kurduklarını dile getirdi. Ü.K. sitenin lisanslı olmadığını duyduktan sonra işten ayrıldığını söyledi.

Avukatlar tanık Ü.K’ye sorular yöneltti. Avukat Mustafa Şener, “Üyelerin hepsi KKTC sınırları dışında olanlardı değil mi? siye sordu. Tanık evet dedi.

Avukat Serhan Çınar da, Kalebet yurt dışında lisanlı olan bir siteydi değim mi diye sorsu, tanık evet servisleri ve lisansı yurt dışındaydı dedi.

Çınar, yabancı olan sitenin üyeleri de yabancılardı değil mi dedi tanık bu soruya da evet dedi.

Tanık T.İ ise inşaatta çalışırken yaz ayında polisin kendisini aldığını, yolda giderlerken sanal betle ilgili olduğunu söylediklerini aktardı. Tanık şunları söyledi: “Bulut bey seçimleri kazanamadı. Bir gün beni aradı işe çağırdı. Önce Bulut beyin yanında bahçıvan olarak çalıştım. Sonra bekçilik yapmaya başladım. Bir gün bana gel sana bir reklam şirketi açalım dedi. Bankalarda da hesap açmamı istedi. Reklam paralarını çekip getirmemi istedi. Şirketin adı Canat Ticaret LTD idi. Eşim sekreter ve hisse orağı olarak gösterildi. Hesap açtım, açıtığım hesaplardan para alınacağı zaman ayla ve dürem hanım beni arıyordu. Gidip 10 bin, 15 bin TL gibi meblağlar çekip ayla ve dürem hanıma veriyordum. İş bankası ve garanti bankasında hesap açmıştım. Daha bu şirket açılmadan önce Okan Erdoğan bana bir vekalet verdi. Bankaya gönderdiler. Bankaya gittim, banka müdürü Okan beyi aradı, onay aldı ve bana 100 bin TL verdi. Okan bey adına bir kez işlem yaptım. Banka dekontları hesaplar benim adım olduğu için ben imzalıyordum.

3-4 ay kadar çalıştım. Bir gün Bulut bey ile kavga edip işten ayrıldım. Bankalardaki hesapların ne olduğunu bilmiyorum. Bir ara sorduğumda kapatıldı dediler. Kapanıp kapanmadığı konusunda bilgim yok.

Okan Erdoğanın avukatı tanığa sorular yöneltti. Seyhan Yıldırım, “Polise ne zaman ifade verdiniz. En son ifadeniz size ne zaman hatırlatıldı”diye sordu. Tanık geçen hafta polisin kendisini aradığını, mahkeme olduğunu söylediğini, savcılığa gittiğini, ifadesini göstermek istediklerini ancak gerek görmediğini çünkü yaşadıklarını anlattığını söyledi.

Tanık bir soru üzerine de okuma ve yazmasının çok az olduğunu ifade etti.

Serhan Çınar da Dürem Hanım mimardır, ne iş yaptığını bilir miydiniz veya Ayla Hanımın diye sordu. Tanık hayır dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından Yargıç Meltem Dündar, duruşmayı yarın saat 13.30’a erteledi.