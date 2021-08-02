banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ya korumak adı altında öldürülüyorsak? (Kafalarımız karışık)
Ya korumak adı altında öldürülüyorsak?...
İyi niyet ve şov
İyi niyet ve şov
Merkezi İhale Komisyonu bu ihaleye açıklık getirmelidir!
Merkezi İhale Komisyonu bu ihaleye...
78'i yerel 100 pozitif vaka
78'i yerel 100 pozitif vaka
banner376
Flaş Haber
78'i yerel 100 pozitif vaka
Kapat

Geraldine Ronel Mbaıbıkeel 8 gün daha poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen soygun, ciddi darp suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Geraldine Ronel Mbaıbıkeel ek tutukluluk amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 14:00
Geraldine Ronel Mbaıbıkeel 8 gün daha poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının Soygun ciddi darp meselesinden methaldar olduğunu belirtti.

banner341
Polis, zanlının; 29.07.2021 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa' da henüz tespit edilemeyen bir adreste Lefkoşa' da sakin E.N. ile aralarında bulunan alacak verecek meselesi yüzünden Lefkoşa' da sakin Emmanuel Okorite Sampson’un vücudunun muhtelif yerlerine yumruk atıp ciddi bir şekilde darp ettikten sonra adı edilenin üzerinde bulunan I-phone marka cep telefonunu ve adına isdar olan Nijerya pasaportunu zor kullanarak alıp soygun suçunu işlediğini belirtti.

Polis, zanlıların saat 17.00 raddelerinde Emmanuel Okorite Sampson’u henüz tespit edilemeyen iki kişinin zor kullanarak kaçırıp plakası meçhul beyaz renkli taksi ile Girne' ye götürüp kalmış olduğu Zeyna Complex isimli otele götürüp odasında kıyafet dolabı içerisinde muhafaza ettiği 600 Euro nakit parayı sirkat ettiklerini anlattı.

Polis, akabinde yapılan araştırmada bahse konu telefon ve pasaport Lefkoşa K.Kaymaklı' da aynı yerde sakin Geraldine Ronel Mbaıbıkeel’in huzurunda mahkeme emri yapılan aramada tespit edilip emare olarak alınmış olup adı edilen temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak E.N. ile birlikte üç kişinin arandığını, bu aşamada tahkikatın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler gerektiğini belirtip, zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
SoygunDarpGeraldine Ronel Mbaıbıkeel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasti hasar zanlısı gençler tutuksuz yargılanacak
Kasti hasar zanlısı gençler tutuksuz yargılanacak
George Obinna Eze tutuksuz yargılanacak
George Obinna Eze tutuksuz yargılanacak
Hammet Aygörmez ve Nedim Sovukkanlı için karar verildi!
Hammet Aygörmez ve Nedim Sovukkanlı için karar verildi!
Uyuşturucuya af yok!
Uyuşturucuya af yok!
Uyuşturucu zanlılarına üç gün tutukluluk
Uyuşturucu zanlılarına üç gün tutukluluk
Çalıştığı iş yerinin aracıyla hırsızlık yapan şahsa 3 gün tutukluluk
Çalıştığı iş yerinin aracıyla hırsızlık yapan şahsa 3 gün tutukluluk
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Kablo hırsızları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Kablo hırsızları 3 gün poliste tutuklu kalacak
3 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
3 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Uyuşturucu zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim