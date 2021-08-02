banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ya korumak adı altında öldürülüyorsak? (Kafalarımız karışık)
Ya korumak adı altında öldürülüyorsak?...
İyi niyet ve şov
İyi niyet ve şov
Merkezi İhale Komisyonu bu ihaleye açıklık getirmelidir!
Merkezi İhale Komisyonu bu ihaleye...
78'i yerel 100 pozitif vaka
78'i yerel 100 pozitif vaka
banner376
Flaş Haber
78'i yerel 100 pozitif vaka
Kapat

George Obinna Eze tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı George Obinna Eze teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 14:07
George Obinna Eze tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı.

Polis, zanlının Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 27 Temmuz 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide zanlı George Obinna Eze’nin ikametgâhında uyuşturucu olduğu bilgisinin alındığını ve ayni gün Narkotik ekibi tarafından zanlının huzurunda mahkeme emri ile 11.10-11.40 saatleri arasında yapılan aramada zanlı’nın tasarrufunda yaklaşık 20 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini belitti.

banner341
Polis, zanlının suç üstü gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, meseleyle ilgili zanlının gönüllü ifadesinde 18.07.2021 tarihinde 500 TL karşılığında aranan bir şahıstan tespit edilemeyen miktarda uyuşturucu alıp tükettiğini ve yine ayni şahıstan olay günü 500 ABD doları karşılığında konu 20 gram hintkenevirini aldığının tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının serbest kalması halinde aranan şahsa müdahale etme durumu olduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 25 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
George Obinna Eze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasti hasar zanlısı gençler tutuksuz yargılanacak
Kasti hasar zanlısı gençler tutuksuz yargılanacak
Geraldine Ronel Mbaıbıkeel 8 gün daha poliste tutuklu kalacak
Geraldine Ronel Mbaıbıkeel 8 gün daha poliste tutuklu kalacak
Hammet Aygörmez ve Nedim Sovukkanlı için karar verildi!
Hammet Aygörmez ve Nedim Sovukkanlı için karar verildi!
Uyuşturucuya af yok!
Uyuşturucuya af yok!
Uyuşturucu zanlılarına üç gün tutukluluk
Uyuşturucu zanlılarına üç gün tutukluluk
Çalıştığı iş yerinin aracıyla hırsızlık yapan şahsa 3 gün tutukluluk
Çalıştığı iş yerinin aracıyla hırsızlık yapan şahsa 3 gün tutukluluk
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Kablo hırsızları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Kablo hırsızları 3 gün poliste tutuklu kalacak
3 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
3 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Uyuşturucu zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim