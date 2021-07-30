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George Obinna Eze 3 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı George Obinna Eze mahkeme huzuruna çıkarıldı.

30 Temmuz 2021 Cuma 12:26
George Obinna Eze 3 gün poliste tutuklu kalacak

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Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı.

Polis, zanlının Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 27 Temmuz 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide zanlı George Obinna Eze’nin ikametgâhında uyuşturucu olduğu bilgisinin alındığını ve ayni gün Narkotik ekibi tarafından zanlının huzurunda mahkeme emri ile 11.10-11.40 saatleri arasında yapılan aramada zanlı’nın tasarrufunda yaklaşık 20 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, zanlının suç üstü gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, meseleyle ilgili zanlının gönüllü ifadesinde 18.07.2021 tarihinde 500 TL karşılığında aranan bir şahıstan tespit edilemeyen miktarda uyuşturucu alıp tükettiğini ve yine ayni şahıstan olay günü 500 ABD doları karşılığında konu 20 gram hintkenevirini aldığının tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının serbest kalması halinde aranan şahsa müdahale etme durumu olduğunu söyledi.

Polis, meselenin tahkikatın yeni başladığını belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
George Obinna Eze
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