Gençlerin aracından uyuşturucu çıktı!

26.08.2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Büyük Ada Sokak üzerinde, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı trafik ekipleri tarafından durdurulan Y.A.(E-26) kullanımında bulunan ve İ.A.M.B.(E-26) ile A.D.(E-23)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet elle sarılmış sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, yürütülen soruşturma kapsamında birlikte kalmakta oldukları Gönyeli’deki ikametgahlarında yapılan aramada ise yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.