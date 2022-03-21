Gemikonağı’nda ev yangını

Gemikonağı’nda, Ertaç Yaşar Sokak üzerinde bulunan Umut Kayıkcı’ya ait ikametgahın dışındaki soba borusunun aşırı ısınarak ikametgaha bitişik olan çardağın çatı bölümündeki tahtaları alevlendirmesi sonucu yangın meydana geldi
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında çardak çatısı kısmen yanarak zarar gördü.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.