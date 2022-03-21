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Gemikonağı’nda ev yangını

21 Mart 2022 Pazartesi 15:51
Gemikonağı’nda ev yangını

YANGIN

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Gemikonağı’nda, Ertaç Yaşar Sokak üzerinde bulunan Umut Kayıkcı’ya ait ikametgahın dışındaki soba borusunun aşırı ısınarak ikametgaha bitişik olan çardağın çatı bölümündeki tahtaları alevlendirmesi sonucu yangın meydana geldi 

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında çardak çatısı kısmen yanarak zarar gördü.

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