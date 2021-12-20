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Gemide görevli 3 kişi girişte sahte PCR testi ibraz edince tutuklandılar

20 Aralık 2021 Pazartesi 18:45
Gemide görevli 3 kişi girişte sahte PCR testi ibraz edince tutuklandılar

(20-12-2021...MHA) Gazimağusa limanında bulunan bir yük gemisinde çalışan ve önceden yurt dışında yaptırdıkları PCR test sonuçlarının tarihlerini değiştirmek suretiyle sahteledikleri resmi evrakı KKTC’ ye giriş yapmak maksadıyla görevli memura vermek suretiyle tedavüle süren A. S E-49, S.A E-35 ve B. İ E-37, suçüstü hali gereği tutuklandılar

Zanlılar bugün 20.12.21 tarihinde, “resmi evrak sahtelemek ve tedavüle sürmek” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Raif Safa, 19.12.21 tarihinde saat 10.20 raddelerinde Gazimağusa limanına gelen bir yük gemisinde çalışan zanlıların KKTC’ye giriş yapmak maksadıyla önceden yaptırmış oldukları PCR test sonuçlarının bulunduğu resmî belge üzerindeki tarihi değiştirmek suretiyle sahteledikten sonra cep telefonlarına kaydettiklerini ve KKTC’ye girişte görevli memura ibraz etmek suretiyle tedavüle sürdüklerini söyledi.

Tutuklanan zanlıların itiraf niteliğinde gönüllü birer ifade verdiklerini belirten Safa, cep telefonlarının incelenmek üzere emare alındığını söyledi.

Alınması gereken ifadeler yanında cep telefonlarındaki incelemenin de devam etmekte olduğuna dikkat çeken Safa, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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